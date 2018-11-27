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Власти Москвы включили в программу реновации еще 13 площадок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президиум правительства Москвы во вторник, 27 ноября, утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья. Таким образом, их общее число в городе выросло до 295.

Дополнительные площадки расположены в 11 районах пяти округов Москвы: пять — в Восточном, по три — в Юго-Восточном и Северном и по одному — в Северо-Восточном и Троицком, передает «РИА Новости».

На площадках планируют построить более 167 тыс. кв. м жилья и переселить в новые дома 6,1 тыс. человек из 2,4 тыс. квартир.

В середине ноября сообщалось, что с начала программы реновации в Москве в новое жилье переехали жильцы 800 квартир. Кроме того, в процессе переезда сейчас находятся еще более 4 тыс. москвичей.

Программа реновации жилого фонда в Москве была утверждена в 2017 году. Она предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья к 2032 году.

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