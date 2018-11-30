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В США 78-летний серийный маньяк признался еще в 87 убийствах

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Фото: Wise County Jail
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Приговоренный к трем пожизненным заключениям за убийства трех женщин 78-летний афроамериканец Самуил Литтл признался в еще 87 эпизодах, сообщает «Би-би-си».

Литтл находится в тюрьме с 2014 года после того, как двумя годами ранее его арестовали за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК показал его причастность к трем нераскрытым убийствам.

При этом мужчина утверждал, что не виновен.

Теперь же преступник сообщил, что он совершал убийства в период с 1970 по 2005 годы. Следователи начали проверку и уже подтвердили его причастность к смертям 34 женщин.

По данным ФБР, жертвами мужчины становились в основном проститутки, наркоманки и мигрантки из Латинской Америки, чьи убийства полиция расследовала редко.

Литтл является бывшим боксером и убивал их в основном смертельными ударами или путем удушения. При этом многие из перечисленных Литтлом убийств полиция ранее воспринимала как несчастные случаи.

Если расследование подтвердит его причастность ко всем указанным эпизодам, Самуил Литтл станет самым кровавым маньяком в истории США.

20 ноября сообщалось, что «атамановского маньяка» посадили на 24 года.

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