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Три новых военных спутника РФ вышли на орбиту

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Фото: РЕН ТВ
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Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел три новых военных спутника РФ на расчетную орбиту. 

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что разгонный блок со спутниками отделилась от ракеты в 5:33 мск, передает «РИА Новости».

Ракета-носитель «Рокот» с кластером спутников в интересах Минобороны стартовала с космодрома Плесецк в пятницу, 30 ноября, в 05:27 мск.

После старта ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС.

4 ноября разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от ракеты-носителя «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М».

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