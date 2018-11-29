Фестиваль народной игрушки пройдет в Мурманске

В Мурманске с 30 ноября по 2 декабря пройдет третий Межрегиональный фестиваль народной игрушки России, который проводится раз в три года.

Участники мероприятия соерутся в Мурманском областном художественном музее. Мастера прибудут из Архангельской, Кировской, Вологодской, Новгородской и Мурманской областей, а также из республик Мордовия и Карелия, города Санкт-Петербург. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В рамках фестиваля будет проведена научно-практическая конференция по проблемам изучения и популяризации народной игрушки. Также будут организованы различные мастер-классы, выставка-ярмарка и «круглый стол».

Фестиваль проходит раз в три года и направлен на поддержку и развитие творчеств мастеров декоративно-прикладного искусства.