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Фестиваль народной игрушки пройдет в Мурманске

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В Мурманске с 30 ноября по 2 декабря пройдет третий Межрегиональный фестиваль народной игрушки России, который проводится раз в три года.

Участники мероприятия соерутся в Мурманском областном художественном музее. Мастера прибудут из Архангельской, Кировской, Вологодской, Новгородской и Мурманской областей, а также из республик Мордовия и Карелия, города Санкт-Петербург. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В рамках фестиваля будет проведена научно-практическая конференция по проблемам изучения и популяризации народной игрушки. Также будут организованы различные мастер-классы, выставка-ярмарка и «круглый стол».

Фестиваль проходит раз в три года и направлен на поддержку и развитие творчеств мастеров декоративно-прикладного искусства.

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