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Композицию памяти Хворостовского сыграли на фестивале в Саранске

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Первый оркестрово-симфонический фестиваль «Настоящее» состоялся в Саранске. Он проходил в столице Мордовии с 23 октября по 22 ноября и был приурочен к 75-летию мордовской филармонии. В музыкальном форуме принимали участие ведущие солисты и симфонические оркестры из разных уголков России.

Завершило фестиваль выступление Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский». Музыканты исполнили одну из вариаций «Энигма» британского композитора Эдуарда Элгара в память о российском певце с мировым именем Дмитрии Хворостовском, ушедшем из жизни около 1 года назад. Как сообщает 1ul.ru, ульяновский коллектив с Хворостовским связывали творческие и дружеские отношения.

Ранее сообщалось о том, что бюст Дмитрия Хворостовского установили в фойе музыкального театра «Геликон-опера». Бронзовая скульптура работы Владимира Усова была установлена там в канун годовщины со дня смерти певца.

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