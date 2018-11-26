Композицию памяти Хворостовского сыграли на фестивале в Саранске

Первый оркестрово-симфонический фестиваль «Настоящее» состоялся в Саранске. Он проходил в столице Мордовии с 23 октября по 22 ноября и был приурочен к 75-летию мордовской филармонии. В музыкальном форуме принимали участие ведущие солисты и симфонические оркестры из разных уголков России.

Завершило фестиваль выступление Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский». Музыканты исполнили одну из вариаций «Энигма» британского композитора Эдуарда Элгара в память о российском певце с мировым именем Дмитрии Хворостовском, ушедшем из жизни около 1 года назад. Как сообщает 1ul.ru, ульяновский коллектив с Хворостовским связывали творческие и дружеские отношения.

Ранее сообщалось о том, что бюст Дмитрия Хворостовского установили в фойе музыкального театра «Геликон-опера». Бронзовая скульптура работы Владимира Усова была установлена там в канун годовщины со дня смерти певца.