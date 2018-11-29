Напротив Большого московского цирка загорелся жилой дом

На юго-западе Москвы загорелся жилой девятиэтажный дом. Жильцов одного из подъездов здания эвакуируют, рассказали в столичном главке МЧС.

Дом находится по адресу: Ломоносовский проспект, 18, напротив Большого цирка на проспекте Вернадского. Загорелась квартира на шестом этаже, передает «РИА Новости». Площадь пожара уточняется.

Сотрудники МЧС спасли семь человек, в том числе ребенка, сообщило городское управление ведомства в Twitter.

В ночь на 29 ноября пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры в доме по Балаклавскому проспекту в Москве.

24 ноября во время пожара в жилом доме на Шелепихинском шоссе в Москве пожарные спасли трех человек, пишет «Газета.ру».