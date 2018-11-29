Хоккейная академия имени Бориса Михайлова открылась в Тульской области

В ледовом дворце «Юбилейный» Новомосковска Тульской области открыли Хоккейную академию имени Бориса Петровича Михайлова. Сам олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Борис Михайлов присутствовал на церемонии.



Академия станет межрегиональным центром для воспитания хоккеистов. Здесь есть всё для этого: и инфраструктура, и тренерский штаб, и неравнодушные люди. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Власти Иркутской области объявили конкурс на разработку эмблемы чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2020 года. В нем могут принять участие как обычные жители, так и организации.