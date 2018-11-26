Жители Иркутской области разработают эмблему ЧМ по хоккею с мячом

Власти Иркутской области объявили конкурс на разработку эмблемы чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2020 года. В нем могут принять участие как обычные жители, так и организации.

Логотип должен отражать суть и масштаб международного соревнования, а также страну и город проведения. Основные задачи: популяризация хоккея с мячом и спортивных ценностей — самообладания, решимости и технического мастерства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В состав экспертной комиссии вошли представители оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2020 года, иркутские спортсмены, политики, чиновники и бизнесмены.