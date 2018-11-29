Трое госпитализированы после взрыва в жилом доме в Махачкале

Три человека пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Махачкале, они находятся в критическом состоянии. Об этом 29 ноября сообщил представитель главка МЧС по Республике Дагестан.

Как пишет «РИА Новости», взрыв прогремел в здании, расположенном по улице Петра Первого, в 18:55 мск. «Произошел взрыв бытового газа. Пострадали три человека, в том числе ребенок», — пояснил собеседник агентства.

Раненых доставили в ожоговый центр Махачкалы. По словам представителя регионального Минздрава, у одной из пострадавших 100% ожогов тела.

28 ноября взрыв бытового газа произошел в жилом доме в населенном пункте Барсово Киржачского района Владимирской области. В результате погибла пенсионерка, еще два человека пострадали.