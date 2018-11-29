Медведев 6 декабря даст интервью пяти российским телеканалам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 6 декабря в интервью пяти российским телеканалам подведет итоги года и расскажет об основных задачах правительства на будущее. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в эфир в 12:00 на телеканале «Россия 1». Кроме того, прямая трансляция будет вестись на каналах «Россия 24», РБК и Russia Today, передает «Интерфакс».

Собеседниками главы правительства станут Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК).

Отмечается, что с этого года пятый участник программы будет определяться на принципах ротации региональных каналов.

В этом году им станет лауреат премии «ТЭФИ регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина — автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

Ранее в ноябре стало известно, что 20 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие традиционно начнется в полдень по московскому времени, отмечает «Газета.ру».