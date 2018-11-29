Омбудсмен проконтролирует ситуацию с нападением мужчины на девочку в детсаду Твери

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина взяла на контроль ситуацию с происшествием в детском саду в Твери, где, по данным СМИ, отец одного из воспитанников якобы схватил и бросил на землю пятилетнюю девочку, с которой подрался его сын. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель аппарата омбудсмена 29 ноября.

27 ноября доследственную проверку по факту данной информации начали в следственном управлении СКР по региону. Предположительно, инцидент произошел в тот же день на территории детского сада №158 в Центральном районе города, пишет «Ридус». Отец одного из воспитанников схватил девочку, с которой подрался его сын, после чего бросил на землю и нецензурно обругал. На помощь девочке пришла мама другого ребенка, защитив ее от агрессии мужчины.

По некоторым данным, мужчина договорился с матерью потерпевшей, и та отказалась писать заявление в правоохранительные органы.

15 ноября сообщалось, что под Красноярском 10-летняя девочка-каратистка отбилась от педофила.