Пригов и Италия: книжная ярмарка Non/Fiction продлится до конца недели

В московском Центральном Доме художника проходит юбилейная, 20-я по счету выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction. Порядка 300 больших и малых издательств России и еще более 20 стран представляют свои новинки — в диапазоне от актуальной беллетристики до исторических монографий и детских книжек.

На восьми площадках в режиме нон-стоп пройдет около 400 мероприятий, любой желающий может лично пообщаться с ведущими литераторами, издателями и экспертами.

— Ярмарка существует уже 20 лет. Такой срок сам по себе для нашего времени — большой подвиг. Но мало того, за это время Non/Fiction стал одним из главных культурных событий Москвы и не только, — поделилась с «Известиями» издатель и член экспертного совета ярмарки Ирина Прохорова. — Можно заметить, что в последние годы интерес к жанру нонфикшн растет в геометрической прогрессии. Это касается и истории, и культурологических изысканий, а особенно научно-популярного сегмента, что, на мой взгляд, очень важная и показательная тенденция. Это означает, что в период смыслового вакуума люди ищут ответы на волнующие их вопросы в серьезной литературе.

Сама Ирина Прохорова представила на ярмарке два последних тома "Неполного собрания сочинений" одного из лидеров московского концептуализма Дмитрия Пригова. Как и полагается, «неканонический классик» удостоился и не вполне ортодоксального издания. Его чрезвычайно разноплановое творчество, которое не поддается привычным классификациям, просто невозможно уложить в привычный академический многотомник. Поэтому издатели сознательно отказались от хронологического принципа и даже от нумерации томов. Каждая книга представляет собой сборник работ автора разных лет, связанных общей темой. В данном случае это «Места» и «Мысли».

По соседству свою первую книгу представила Чулпан Хаматова. И это не воспоминания, биография или подборка интервью. «Время колоть лед» — зафиксированные на бумаге разговоры двух подруг, актрисы Чулпан Хаматовой и журналистки Катерины Гордеевой, свободные от четкого плана и самоцензуры. Девушки говорят обо всем – о своем детстве, судьбоносных знакомствах, профессиональной карьере, но поневоле главным сюжетом становится история фонда «Подари жизнь», одной из первых благотворительных организаций в стране, которой оба собеседника отдали много лет и сил. И как это часто бывает в разговоре умных людей, мысли вслух не могли не обойтись без обобщений.

— Наш пубертат пришелся на перестройку — вместе со страной мы переживали мощнейший гормональный взрыв. И если люди более старшего поколения оказались более пассивны («нельзя обогреть космос!»), то почти все представители нашего поколения, которых я знаю, уверены, что этот мир можно изменить, — отметила Катерина Гордеева.

И благодаря этой уверенности, продолжает Чулпан Хаматова, в свое время появился и живет фонд «Подари жизнь». Отвечая на вопрос о том, кто же должен помогать больным детям — государство или общество, Чулпан, не задумываясь, ответила, что, конечно, и государство в том числе.

— Однако пока мы ждем и надеемся, конкретные дети продолжают болеть. И допустить, чтобы этот конкретный ребенок погиб, потому что мы не дождались, это как-то не по-взрослому, — подчеркнула она.

В другом зале вместе с переводчицей Натальей Исаевой сборник текстов Антонена Арто «Театр и его двойник» представил Анатолий Васильев. Выдающийся режиссер-экспериментатор выступил одним из идеологов этого издания, куда вошли практически все — полностью или в отрывках — сочинения одного из главных теоретиков театра. На вопрос читателя, поможет ли эта книга российскому театру, Васильев ответил, что в первую очередь, театру нужна современность.

— Эта книга издана, чтобы бороться с невежеством русского профессионала. Слишком многое из того, что я вижу у нас сегодня, напоминает советский ТЮЗ 1970-х годов, просто приукрашенный плохо понятой философией. Однако прежде всего театру необходимы молодые юноши и девушки, современные тексты и современная публика, — подчеркнул мэтр.

В ближайшие дни читателей ждет общение с популяризатором науки Станиславом Дробышевским, писателями Денисом Драгунским и Линор Горалик, кроме того, режиссеры Гарри Бардин, Сергей Урсуляк и Вадим Абдрашитов поспорят о культуре, а продюсер Сергей Сельянов расскажет о кинопроцессе. В работе ярмарки принимают участие посольства прибалтийских республик, Польши, Норвегии, однако больше всего событий будет связано с Италией, которая впервые стала почетной страной-гостем Non/Fiction. Продлится ярмарка до воскресенья, 2 декабря.