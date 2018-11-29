Появилось видео с места ликвидации экстремистов в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии (КБР) силовики ликвидировали экстремистов, которые открыли огонь из автомобиля по правоохранителям. Видеозапись с места происшествия в четверг, 29 ноября, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что все погибшие были опознаны как члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и предпринимателей.

Инцидент произошел 29 ноября в Майском районе республики, когда сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107. В машине находились трое людей, которые отказались подчиниться требованию полиции и открыли огонь. В результате нападавшие были ликвидированы, среди силовиков пострадавших нет.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия»).