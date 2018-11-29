Боевиков в Сирии уличили в изготовлении отравляющих боеприпасов
Боевики ИГИЛ (запрещенной в России организации) производят самодельные минометные боеприпасы с отравляющими веществами, сообщает Минобороны РФ.
Производство организовано в городской больнице в провинции Дейр-эз-Зор. Боеприпасы предназначены для обстрела курдских сирийских демократических сил. Обстрел должен быть произведен со стороны ближайших сирийских войск.
Цель террористов — спровоцировать авиаудары США по правительственным войскам.
Россия организовала мониторинг ситуации, чтобы своевременно выявить угрозу отравления населения.
Боевики ИГИЛ (запрещенной в России организации) производят самодельные минометные боеприпасы с отравляющими веществами, сообщает Минобороны РФ.
Производство организовано в городской больнице в провинции Дейр-эз-Зор. Боеприпасы предназначены для обстрела курдских сирийских демократических сил. Обстрел должен быть произведен со стороны ближайших сирийских войск.
Цель террористов — спровоцировать авиаудары США по правительственным войскам.
Россия организовала мониторинг ситуации, чтобы своевременно выявить угрозу отравления населения.