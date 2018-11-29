Сотни должников остались без света в Оренбургской области

В Оренбургской области 1 тыс. потребителей отключили электричество. Треть от числа всех должников за электроэнергию в регионе проживают в Орске. Горожане задолжали энергетикам 94 млн рублей, из которых 54 млн составляет просроченная задолженность.

Около 3 тыс. горожан получили уведомления об ограничении доступа к электроэнергии из-за долгов, общая сумма которых составила 20 млн рублей. В ноябре без света остались 342 орчанина. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Отключение электричества — одна из крайних, но самых действенных мер в работе с должниками, заявил директор Восточного отделения Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Свиненков.

Житель Свердловской области в течение семи лет не оплачивал коммунальные услуги из-за претензий к работе управляющей компании, а затем отсудил у нее 720 тыс. рублей. По словам должника, после покупки квартиры в ней появились протечки, плесень, а отопление не работало.

В ноябре Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств выразила заинтересованность взысканием долгов россиян по оплате услуг ЖКХ.