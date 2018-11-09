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Должник в Свердловской области отсудил у ЖКХ 720 тыс. рублей

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ЖКХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Житель Свердловской области в течение семи лет не оплачивал коммунальные услуги из-за претензий к работе управляющей компании, а затем отсудил у нее 720 тыс. рублей. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

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По словам должника, после покупки квартиры в ней появились протечки, плесень, а отопление не работало. При этом ЖКХ не следило за состоянием двухэтажного дома и не проводило необходимые ремонтные работы.

Когда задолженность собственника по коммунальным услугам достигла 200 тыс. рублей, суд заблокировал его банковские счета, однако мужчина подал встречный иск на ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей компанией. Через полгода судебных процессов собственник выиграл дело и получил 720 тыс. рублей компенсации.

При этом управляющая компания собирается оспорить решение суда, так как экспертиза, которая выявила нарушения со стороны ЖКХ, проводилась без представителей управления.

В ноябре Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств выразила заинтересованность взысканием долгов россиян по оплате услуг ЖКХ.

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