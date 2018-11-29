Прокуратура начала проверку «Саратовских авиалиний» из-за невыплаты компенсаций

Транспортная прокуратура Саратовской области начала проверку из-за невыплаты «Саратовскими авиалиниями» компенсации пассажирам за неиспользованные билеты. Об этом ТАСС рассказал зампрокурора региона Станислав Прохоров в четверг, 29 ноября.

Он отметил, что пассажирам не вернули стоимость 4,5 тыс. билетов. Для получения компенсации им необходимо обратиться в авиакомпанию с претензией и указать реквизиты для зачисления денежных средств.

Прохоров подчеркнул, что компания должна отреагировать на претензию в течение 30 суток. Ранее в надзорном ведомстве установили, что «Саратовские авиалинии» нарушали установленные сроки.

«Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая из-за выявленных нарушений. В компании также сообщили о массовом сокращении персонала, которое должно было начаться 30 августа. Увольнению подлежали 998 из 1003 работников.

15 июня «Саратовские авиалинии» отозвали заявление на получение нового сертификата эксплуатанта, а в начале июля компания сообщила об увольнении трети сотрудников.

Проверки в «Саратовских авиалиниях» начались после крушения самолета компании Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Орск. Лайнер разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.