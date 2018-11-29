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На Урале полиция проверит школьные рисунки на пропаганду ЛГБТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские в Екатеринбурге заинтересовались выставкой детских плакатов «Толерантный мир» с нарисованными однополыми парами, сообщает городской главк МВД в четверг, 29 ноября. 

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Экспозиция прошла в школе №115. В конкурсе участвовали ученики с 5-го по 11-й класс. 

Так, один из школьников нарисовал плакат, на котором изобразил фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой. «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны», — гласит подпись к рисунку. 

Рядом с этим плакатом расположились еще десять с изображениями радуги (символ ЛГБТ. — Ред.), планеты и людей разных национальностей, отмечает URA.ru.

Информацию о выставке распространили СМИ 28 ноября. В тот же день в учебное заведение выехала следственно-оперативная группа. В свое оправдание директор школы заявил, что выставка проходит в честь международного дня толерантности. 

В настоящее время стражи порядка изъяли 17 рисунков. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает «РИА Новости»

Тем временем Шотландия стала первым в мире регионом, где преподают права ЛГБТ.

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