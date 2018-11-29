Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа

Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.

Как пишет 29 ноября Associated Press, данные о столкновении подтвердили в Trump Organization, уточнив, что самолет Трампа не использовался. В Bombardier Global Express находились три члена экипажа, пострадавших нет. На работу аэропорта случившееся не повлияло.

4 ноября два самолета столкнулись в небе над Оттавой.