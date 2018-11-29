Крым опроверг информацию о заблокированных азовских портах Украины

Официальное заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Россия якобы блокирует украинские порты в Азовском море для входа и выхода судов через Керченский пролив, не соответствует действительности. Об этом агентству ТАСС 29 ноября сообщил источник в морских службах Крымского полуострова.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде. Информация о том, что суда простаивают в ожидании разрешения пройти через пролив, не соответствует действительности», — отметил источник.

Он также добавил, что официальная процедура требует от судов предварительную заявку для прохождения через Керченский пролив за 48 часов и ее подтверждения за 24 часа.

28 ноября Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море. По его словам, 35 судов стоят заблокированными, движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове, отмечает RT.

Украинский министр подчеркнул, что действия российской стороны «свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона».