Причиной жесткой посадки вертолета Ми-26 в НАО стало обледенение
Один человек погиб и пять пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26Т в Ненецком автономном округе.
Погибший был командиром воздушного судна, всего на борту было шесть человек.
Вертолет Ютэйр разбился в 40–50 км от поселка Харьягинский, не долетев 500 м до Пижмы.
Причина происшествия — обледенение и сложные метеоусловия.
Один человек погиб и пять пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26Т в Ненецком автономном округе.
Погибший был командиром воздушного судна, всего на борту было шесть человек.
Вертолет Ютэйр разбился в 40–50 км от поселка Харьягинский, не долетев 500 м до Пижмы.
Причина происшествия — обледенение и сложные метеоусловия.