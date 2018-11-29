Причиной жесткой посадки вертолета Ми-26 в НАО стало обледенение

Один человек погиб и пять пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26Т в Ненецком автономном округе.

Погибший был командиром воздушного судна, всего на борту было шесть человек.

Вертолет Ютэйр разбился в 40–50 км от поселка Харьягинский, не долетев 500 м до Пижмы.

Причина происшествия — обледенение и сложные метеоусловия.