«Яндекс.Драйв» запустит грузовой каршеринг

Грузовой каршеринг намерен запустить в декабре сервис «Яндекс.Драйв». Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила газета «Коммерсантъ».

«Грузовой каршеринг — перспективное направление, которое поможет решить не только личные задачи человека, но и малого бизнеса», — сообщил руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.

В первое время парк автомобилей будет состоять примерно из 50 фургонов Citroen Jumpy с максимальной грузоподъемностью 1,2 т. Стоимость услуги составит 24 рубля за минуту в пути и 7 рублей за минуту ожидания.

При этом арендовать машины можно будет между Третьим транспортным кольцом и МКАД, в том числе и по причине дешевой парковки в этом секторе столицы.

Заместитель главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин заявил, что в Москве парк операторов каршеринга составляет 13,5 тыс. автомобилей. Он также добавил, что потенциал рынка колеблется на уровне 20–25 тыс. машин.