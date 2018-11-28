Каршеринг и скидки на парковку планируют запустить в Туле

Депутаты поддержали развитие пилотного проекта каршеринга в Туле. Услугу планируют внедрить в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».

Вопрос запуска каршеринга обсудили на заседании городской думы. По словам депутатов, один автомобиль с поминутной арендой заменяет на дороге десять личных машин. Сервис хорошо зарекомендовал себя в других городах России и стал удобной альтернативой личному транспорту, пишут «Тульские известия».

Депутаты считают, что с помощью каршеринга горожане и туристы смогут добираться до достопримечательностей региона, а также с комфортом ездить в аэропорт. Пользователем каршеринга может стать любой водитель старше 21 года и со стажем не менее двух лет. С 7 декабря по 7 января минута использования автомобиля в аренду обойдется в 7 рублей.

В думе поддержали запуск пилотного проекта, а также предоставление скидки на приобретение квартального абонемента на пользование платными парковками.