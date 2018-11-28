Прямой эфир

В Петербурге впервые приняли клятву кадеты ФСО

0
Фото: Пятый канал
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученики 145-й школы Санкт-Петербурга прошли посвящение в кадеты Федеральной службы охраны (ФСО). Торжественная церемония прошла в среду, 28 ноября, в Константиновском дворце, сообщает Пятый канал.

Соглашение, подписанное между администрацией образовательного учреждения и ведомством, — первый подобный случай в истории Санкт-Петербурга.

Кадетами стали 42 школьника. В настоящее время формируется программа обучения, в рамках которой им будут преподавать специалисты ФСО. 

По словам руководителя службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России Павла Волгина, цели, чтобы после обучения ребята поступали именно в профильную академию, не стоит.

«Даже если они пойдут в другие военные вузы, я считаю, задача будет выполнена. Вся наша учебная программа направлена на служение (Родине. — Ред.)», — сказал Волгин Пятому каналу.

ФСО патронирует кадетские классы в разных регионах России с 2010 года. По всей стране по такой программе обучается около 400 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСО объяснила появление вертолетов над Кремлем
ФСО раскрыла секрет президентского «Кортежа»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017