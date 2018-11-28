В Петербурге впервые приняли клятву кадеты ФСО

Ученики 145-й школы Санкт-Петербурга прошли посвящение в кадеты Федеральной службы охраны (ФСО). Торжественная церемония прошла в среду, 28 ноября, в Константиновском дворце, сообщает Пятый канал.

Соглашение, подписанное между администрацией образовательного учреждения и ведомством, — первый подобный случай в истории Санкт-Петербурга.

Кадетами стали 42 школьника. В настоящее время формируется программа обучения, в рамках которой им будут преподавать специалисты ФСО.

По словам руководителя службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России Павла Волгина, цели, чтобы после обучения ребята поступали именно в профильную академию, не стоит.

«Даже если они пойдут в другие военные вузы, я считаю, задача будет выполнена. Вся наша учебная программа направлена на служение (Родине. — Ред.)», — сказал Волгин Пятому каналу.

ФСО патронирует кадетские классы в разных регионах России с 2010 года. По всей стране по такой программе обучается около 400 детей.