Строительство новой развязки начнется во Владивостоке в 2020 году

Во Владивостоке в 2020 году планируют начать строительство очередной развязки. Четырехполосная дорога обеспечит транспортное сообщение строящегося микрорайона Зеленый угол с объездной трассой поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл. Об этом сообщает управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

На данный момент завершена разработка технического задания на разработку проектной документации. Разместить извещение о торгах планируют 10 декабря. По мнению властей, если всё пойдет по плану, то к строительству развязки можно будет приступить в 2020 году. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Предполагается, что новая дорога будет иметь четыре полосы с шириной 3,5 м каждая. Расчетная скорость движения по развязке составит 80 км/ч.

Как отметил начальник отдела реконструкций и капитального ремонта управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко, строительство дороги будет иметь два этапа. В рамках первого будет устроен съезд в микрорайон Зеленый угол, в рамках второго построят непосредственно развязку эстакадного типа.

Проектную документацию подрядчик должен будет разработать в третьем квартале 2019 года.