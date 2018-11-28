На строительство Северного обхода Пскова добавили 300 млн рублей

Члены комитета Псковского областного собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали внесение изменений в государственную программу региона «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы».

Законопроект направлен на корректировку цифр в соответствии с законом об областном бюджете. Получена телеграмма от Росавтодора, согласно которой на строительство Северного обхода добавляется 300 млн рублей. Правки несут финансово-технический характер, передает Псковское агентство информации.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие транспортной системы». Северный обход Пскова представляет собой 9 км дорожного полотна. Задача этого участка — перенаправлять грузовой транспорт в объезд города. Контракт на выполнение работ заключен в 2016 году. В общей сложности цена контракта составляет более 6,75 млрд рублей.