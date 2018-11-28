Прямой эфир

На строительство Северного обхода Пскова добавили 300 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены комитета Псковского областного собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали внесение изменений в государственную программу региона «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы». 

Законопроект направлен на корректировку цифр в соответствии с законом об областном бюджете. Получена телеграмма от Росавтодора, согласно которой на строительство Северного обхода добавляется 300 млн рублей. Правки несут финансово-технический характер, передает Псковское агентство информации.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие транспортной системы». Северный обход Пскова представляет собой 9 км дорожного полотна. Задача этого участка — перенаправлять грузовой транспорт в объезд города. Контракт на выполнение работ заключен в 2016 году. В общей сложности цена контракта составляет более 6,75 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псковская область может получить €3 млн до 2020 года
Проект Северного обхода Пскова получит еще 200 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017