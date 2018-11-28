Прокуратура расследует отмывание денег в крупнейшем банке Дании

Правоохранительные органы Дании предъявили предварительные обвинения крупнейшему коммерческому банку страны — Danske Bank — в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации.

На сайте Danske Bank указано, что государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим преступлениям и международным делам обвиняет банк в нарушении национального законодательства.

«Мы ожидали предварительных обвинений датской прокуратуры по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах, чтобы расследование было проведено в полной мере, и, конечно, мы будем сотрудничать с SØIK (служба расследования серьезных международных и экономических преступлений Дании. — Ред.)», — отметил временный генеральный директор банка Йеспер Нильсен.

Отмечается, что в период с 2007 по 2016 год банк мог использоваться в качестве инструмента для международного отмывания денег, в том числе из России и стран СНГ. Общий объем этих незаконных операций оценивается в $8 млрд, сообщает ТАСС. В сентябре, как писала «Газета.ру», на фоне скандала в отставку подал тогдашний главный исполнительный директор банка Томас Борген.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, он был основан в 1871 году. Организация имеет дочерние финансовые организации более чем в 10 странах мира, в том числе в России, в которой представлена как ЗАО «Данске банк».