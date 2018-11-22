Прятавшего капитал в стиральной машине голландца заподозрили в отмывании денег

В Амстердаме задержали мужчину по подозрению в отмывании денежных средств: полиция нашла крупную сумму наличных в его стиральной машине. Об этом сообщает De Persgroep 22 ноября.

В понедельник сотрудники правоохранительных органов производили проверку жилого дома на западе столицы Нидерландов во время кампании по выявлению незарегистрированных жильцов. В ходе обыска полицейские обнаружили €350 тыс. в стиральной машине одной из квартир. Присутствовавший в доме 24-летний мужчина был задержан.

Отмечается, что помимо наличных стражи порядка обнаружили несколько мобильных телефонов, огнестрельное оружие и машинку для подсчета денег.

Ранее 22 ноября два сына бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли были задержаны в Майами (штат Флорида, США) по обвинению в отмывании денег. Теперь их могут экстрадировать на родину.