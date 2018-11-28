Силуанов оценил зависимость курса рубля от цен на нефть
Антон Силуанов оценил зависимость курса рубля от цен на нефть. Министр финансов РФ выступил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть. Предсказуема бюджетная политика, поскольку действует бюджетное правило, профицит бюджета, который создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления. Всё это дает основание говорить о том, что мы даем сигналы, предсказуемые для ведения бизнеса», — сказал глава Минфина.
Антон Силуанов оценил зависимость курса рубля от цен на нефть. Министр финансов РФ выступил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть. Предсказуема бюджетная политика, поскольку действует бюджетное правило, профицит бюджета, который создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления. Всё это дает основание говорить о том, что мы даем сигналы, предсказуемые для ведения бизнеса», — сказал глава Минфина.