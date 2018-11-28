Антон Силуанов оценил зависимость курса рубля от цен на нефть. Министр финансов РФ выступил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть. Предсказуема бюджетная политика, поскольку действует бюджетное правило, профицит бюджета, который создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления. Всё это дает основание говорить о том, что мы даем сигналы, предсказуемые для ведения бизнеса», — сказал глава Минфина.