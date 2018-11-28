Воронежский птичий рынок продадут более чем за 50 млн рублей
Продажу ООО «Рынок Северный», более известного как птичий рынок, утвердили депутаты Воронежской городской думы. Актив продадут за 52,4 млн рублей. Изменения внесены в прогнозный план приватизации.
«За» проголосовали 29 депутатов, которые присутствовали на заседании. Таким образом, в план включили 100%-ную долю Воронежа в уставном капитале компании.
Как поясняет ИА «Абирег», ранее депутаты планировали реконструировать МУП «Рынок Северный» — после торгов на право заключения инвестиционного контракта планировался снос всех объектов недвижимости и возведение на их месте двухэтажного крытого рынка площадью 4,9 тыс. кв. м.
В сентябре 2017 года МУП реорганизовали в ООО и включили в прогнозный план приватизации на 2018 год. Однако рынок так и не был продан.
На площадках рынка должны построить одноименный торговый комплекс, разрешение на его строительство уже было выдано в марте 2018 года. Сумма инвестиций пока не обнародована.