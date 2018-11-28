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Воронежский птичий рынок продадут более чем за 50 млн рублей

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Продажу ООО «Рынок Северный», более известного как птичий рынок, утвердили депутаты Воронежской городской думы. Актив продадут за 52,4 млн рублей. Изменения внесены в прогнозный план приватизации.

«За» проголосовали 29 депутатов, которые присутствовали на заседании. Таким образом, в план включили 100%-ную долю Воронежа в уставном капитале компании.

Как поясняет ИА «Абирег», ранее депутаты планировали реконструировать МУП «Рынок Северный» — после торгов на право заключения инвестиционного контракта планировался снос всех объектов недвижимости и возведение на их месте двухэтажного крытого рынка площадью 4,9 тыс. кв. м.

В сентябре 2017 года МУП реорганизовали в ООО и включили в прогнозный план приватизации на 2018 год. Однако рынок так и не был продан.

На площадках рынка должны построить одноименный торговый комплекс, разрешение на его строительство уже было выдано в марте 2018 года. Сумма инвестиций пока не обнародована.

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