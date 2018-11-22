Осетровое хозяйство под Воронежем будет давать 50 т продукции в год

ООО «Воронежское осетровое хозяйство» (ВОХ) заявило о намерении к концу 2020 года нарастить годовые производственные мощности до 50 т осетровых и 2–3 т черной икры. Сейчас оно занимается разведением пресноводной рыбы и икры в мелких объемах.

На первом этапе инвестиции в проект составят около 50 млн рублей. Помимо осетра ВОХ планирует начать выращивать черного багруса или сома-перевертыша. Продукция будет ориентирована прежде всего на ресторанный бизнес.

По словам экспертов, мнение которых приводит ИА «Абирег», у подобного проекта минусы в том, что первый «урожай» черной икры приходится долго ждать — считается, что чем старше рыба, тем насыщеннее вкус у ее икры и тем больший объем икры она дает. Таким образом, окупаемость проекта придется ждать не один год. Возможно, для этого понадобится 10–12 лет.

Агентство напоминает, что первый проект по разведению редкой рыбы был реализован в Воронежской области в 2014 году вышедшими на свободу заключенными. Речь идет о предприятии «Воронежский золотой осетр», идея которого появилась в центре реабилитации бывших осужденных.