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Иванка Трамп рассказала о своих отношениях с отцом

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Советник и старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что у нее с отцом хорошие, доверительные отношения, несмотря на некоторые разногласия по определенным вопросам. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ABC News.

«Он является моим отцом и боссом. Одна из причин моих хороших отношений с ним в личном и профессиональном плане в том, что я максимально откровенна с ним», — рассказала дочь американского лидера.

Иванка также подчеркнула, что часто бывает не согласна с мнением отца и может возражать ему.

В интервью она выразила сожаление в связи с ситуацией с мигрантами на границе Мексики и США, к которым пришлось применить слезоточивый газ. При этом Трамп добавила, что подобная мера была необходима, так как некоторые из мигрантов могут представлять угрозу безопасности США.

26 ноября сообщалось, что американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов, которые попытались прорваться через границу с Мексикой.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

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