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В Курске запретят остановку машин на крупных улицах

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С наступлением зимнего сезона в Курске запретят парковку автомобилей на крупных улицах. Оставлять машины запрещено в вечернее и ночное время.

По данным мэрии, автомобили нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку. Знаки, запрещающие вечернюю и ночную стоянку на проезжей части, появятся на улицах в ближайшее время. Об этом пишет «Курская правда». Ограничение связано с необходимостью проведения уборки снега на проезжей части, а также беспрепятственного проезда пассажирского транспорта.

Запрет вводится на улицах Ленина, Дзержинского, Радищева, Горького, Косухина, Мирной, Сумской, Студенческой, 50 лет Октября и Гагарина. Там оставлять машины нельзя с 20 до 8 часов. На проспекте Дружбы запрет на парковку действует круглосуточно.

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