Платные парковки у больниц и школ запретят в Татарстане

В Татарстане введут запрет на платные парковки у детских садов, больниц, школ и госучреждений. Также запрет будет распространяться на земли, которые относятся к имуществу многоквартирных домов. Законопроект приняли в первом чтении депутаты на заседании Госсовета Татарстана. Пока не уточняется, будет ли этот запрет распространяться только на новые участки или закроют уже действующие стоянки.

Как сообщает ИА «Татар-информ», на территории республики распространят практику Казани по бесплатному использованию платных парковок: в рабочие дни и в субботу с 21:00 до 7:00 на период не более 15 минут, в нерабочие праздничные дни и воскресенья.

Парковку сделают бесплатной и для инвалидов. Кроме того, владелец платной парковки должен будет сам определить дополнительные категории, которые смогут пользоваться ею по льготам или бесплатно.

О создании платных парковок граждан будут информировать за 30 дней до их открытия.

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали автомобиль с запертой в нем собакой. Владелец приехал в ГИБДД, чтобы заменить водительские права, но припарковался в неположенном месте. Увидев, что его машину с собакой эвакуируют, он попытался воспрепятствовать этому, но автомобиль ему не отдали, потому что его права остались в ГИБДД.