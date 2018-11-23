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Места парковки для 5 тыс. автомобилей гостей Ганзы обнаружили в Пскове

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На въездах в Псков со стороны гдовской и петербургской трасс может быть организовано около 5 тыс. парковочных мест для гостей Международных Ганзейских дней Нового времени. К таким выводам пришли участники инспекционного выезда, который состоялся в четверг, 22 ноября.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе ОМСУ города, в выезде участвовали глава Пскова Иван Цецерский, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт, начальник транспортного отдела управления городского хозяйства Евгений Зинкевич и директор муниципального автономного учреждения культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина.

Ими была выявлена площадка в «Крестах», которая может вместить около 1 тыс. машин, площадка спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье» на 500 легковых и 50 автобусов, площадки на подъездах к памятнику Александра Невского на горе Соколиха.

Как отметил глава Пскова, подготовка к решению навигационных вопросов ведется заранее, чтобы во время Ганзы избежать транспортного коллапса. Цецерский дал поручение решить вопрос с организацией в местах парковок вывоза мусора и туалетов.

В скором времени планируется провести еще несколько выездов, чтобы оценить возможность размещения парковок в других частях города.

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