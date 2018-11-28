Интернат для талантливых детей построят в Краснодаре

В Краснодаре планируют построить школу-интернат для талантливых детей, куда будут отбираться дети со всег районов Краснодарского края. Под строительство уже отведен участок площадью 12 га. Проектирование начнут в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Как рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, это будет школа роста и поддержки для талантливых детей. При этом финансовые возможности родителей учитываться не будут. Об этом пишут «Кубанские новости».

Сейчас на Кубани ведется строительство семи детских садов и восьми школ. В общей сложности на эти работы было выделено 3,4 млрд рублей. Еще около 3 млрд рублей предусмотрено на строительство новых объектов. Также финансовую поддержку получат учителя.

Помимо этого, в 2019 году на капитальный ремонт школ в крае планируют направить 500 млн рублей.