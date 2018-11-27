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Два новых детских сада построят в Самаре

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В Самаре идет строительство двух новых детских садов, рассчитанных в общей сложности на 480 воспитанников. К открытию также готовится детский сад в микрорайоне Волгарь. Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина во время выездного совещания.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, строительство двух детских садов ведется на Алма-Атинской и Ташкентской улицах Кировского района города. На обоих объектах уже подготовлена территория под строительство и начались работы по заливке фундамента.

Детский сад на Алма-Атинской планируют сдать в эксплуатацию в июне 2019 года, на втором объекте завершить работы предполагают до конца 2019 года. об этом пишет НИА «Самара».

В самом начале выездного совещания мэр города посетила детский сад в микрорайоне Волгарь на 230 воспитанников. Он сейчас готовится к открытию. Пока что укомплектовано пять групп, дополнительный набор стартует в начале декабря. Также Лапушкина посетила школу № 46, которая была закрыта на ремонт. Открыть учреждение планируют в августе 2019 года.

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