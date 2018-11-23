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Круглогодичный детский центр построят в Якутии

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Инвестор построит в Якутии круглогодичный центр детского отдыха. Власти республики намерены выдвинуть свои предложения по организации досуга.

Строительством центра в селе Табага займется ООО «Национальный оператор детского отдыха». В дальнейшем объект планируется передать в собственность республики. Представители компании-инвестора намерены вынести проект на общественное обсуждение, сообщает ИА SakhaNews.

Вице-премьер Ольга Балабкина дала поручение министерствам составить конкретные предложения, как создать спортивную инфраструктуру центра и ввести образовательные программы. Предложения будут представлены инвесторам.

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