Круглогодичный детский центр построят в Якутии

Инвестор построит в Якутии круглогодичный центр детского отдыха. Власти республики намерены выдвинуть свои предложения по организации досуга.

Строительством центра в селе Табага займется ООО «Национальный оператор детского отдыха». В дальнейшем объект планируется передать в собственность республики. Представители компании-инвестора намерены вынести проект на общественное обсуждение, сообщает ИА SakhaNews.

Вице-премьер Ольга Балабкина дала поручение министерствам составить конкретные предложения, как создать спортивную инфраструктуру центра и ввести образовательные программы. Предложения будут представлены инвесторам.