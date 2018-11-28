Роскомнадзор определил «21-ю кнопку» еще в 9 субъектах России

Роскомнадзор в ходе заседания определил победителей конкурса по выбору общедоступных телеканалов в субъектах России. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 28 ноября.

Отмечается, что в результате проведения конкурса право осуществлять вещание в кабельных сетях на «21-й кнопке» получили «Регион 67» (Смоленская область), «Майкопское телевидение» (Республика Адыгея), «Хамдан-Калмыкия» (Республика Калмыкия), «Информационный канал Севастополя» (Севастополь), «САМПО ТВ 360˚» (Республика Карелия), «Русский Север» (Волгоградская область), МЭТР (Республика Марий Эл), «Народное телевидение Мордовии» (Республика Мордовия), а также «Осетия-Ирыстон» (Республика Северная Осетия – Алания).

Ожидается, что в ближайшее время общедоступные телеканалы появятся еще в четырех субъектах страны.

Операторы кабельного телевидения начали свое вещание выбранных общедоступных телеканалов на «21-й кнопке» в 72 субъектах России. Они были обязаны размещать обязательный региональный телеканал на так называемой 21-й кнопке после внесения поправок в федеральные законы «О СМИ» и «О связи» в июле 2016 года.

Региональный телеканал должен содержать не менее 75% отечественных программ и показываться на территории, где проживает не менее половины населения субъекта.