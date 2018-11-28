Памфилова рассказала о своем отношении к услугам стилистов

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не пользуется услугами стилистов. Об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости».

По ее словам, у нее никогда не было стилистов и она сама ухаживает за собой.

Памфилова также рассказала, что может «хорошо строчить на машинке» и когда-то подрабатывала таким образом.

«Была надомная работа, когда берешь выкройки — мужские сатиновые трусы строчить — вот там я великий специалист. Без работы не останусь», — пошутила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что зарабатывала тогда надомным трудом больше, чем ее муж-лейтенант.

«Человек, который не боится никакой работы, никогда без работы не останется», — подытожила она.

9 ноября стилист народной артистки России Алы Пугачевой рассказал, что певица страдает «редкой формой аллергии». По его словам, очень любит черный цвет в одежде, а на яркие оттенки реагирует неохотно и чуть ли не падает в обморок.