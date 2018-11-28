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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Омской области

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Сильный снегопад и штормовой ветер ожидаются в Омской области. По данным синоптиков, метели и гололедица возможны в течение двух дней.

О резком ухудшении погодных условий жителей региона предупреждают сотрудники МЧС. В Омской области ожидаются обильные снегопады, ветер усилится до 24 м/с, на дорогах образуется гололедица. Кроме того, ожидаются снижение видимости и ухудшение сцепления автомобилей с дорогой. Об этом сообщает ИА «Город55».

Жителей Омской области просят проявлять повышенную осторожность на дорогах. Водителям следует соблюдать увеличенную дистанцию с другими транспортными средствами и избегать резкого маневрирования. Пешеходам рекомендуют приобрести светоотражающие элементы для верхней одежды. Также в МЧС напоминают, что водоемы недостаточно замерзли, в связи с чем действует запрет на выход на лед.

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