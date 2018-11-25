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Несколько авиарейсов в аэропорту Красноярска отменили из-за непогоды

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Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Несколько авиарейсов отменены или задержаны в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра, передает 25 ноября «РИА Новости» со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Кроме того, несколько самолетов отправили на запасные аэропорты. Один улетел в Кемерово, два направлены в Толмачево. Отмечается, что скорость ветра составляет 29 м/с.

По информации онлайн-табло, задержаны рейсы из Талакана, Туруханска, Новосибирска, Северо-Енисейска, а также перенесено время вылета самолетов в Туруханск и Новокузнецк.

В воскресенье по Сибири проходит циклон, сопровождаемый метелями. Наблюдаются массовые отключения электроэнергии.

Ранее в воскресенье в петербургском аэропорту Пулково до утра задержали рейс на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.

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