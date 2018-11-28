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Мурманские леса возьмут под усиленную охрану перед Новым годом

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В декабре 2018 года в Мурманской области пройдет месячник по охране лесов от незаконных рубок. Это постановило региональное правительство. Особо охранять будут деревья хвойных пород — соответствующие поручения даны органам местного самоуправления муниципальных образований области.

Кроме того, местные власти должны информировать контролирующие органы о местах продажи елок, сосен и хвойных лапок. Региональному управлению Россельхознадзора рекомендовали усилить фитосанитарный контроль за лесопродукцией, ввозимой в Мурманскую область.

Мероприятия месячника затронут также и детей. Для подрастающего поколения в конце года проведут занятия и конкурсы рисунков на тему охраны лесов от незаконных рубок и бережного отношения к природе, сообщает ИА «Би-порт».

В сентябре Мурманская область подключилась к Всероссийской акции «Живи, лес!». В ее рамках убирали свалки и очищали лес, высаживали деревья и собирали лесосеменное сырье.

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