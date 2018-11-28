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Пособие на первенца увеличат в Хабаровске в 2019 году

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В Хабаровске со следующего года изменится размер пособия за рождение первого ребенка. Оно увеличится почти на 700 рублей. Об этом сообщает сайт правительства Хабаровского края.

В региональном министерстве социальной защиты населения рассказали, что изменения размера пособия связано с увеличением прожиточного минимума за второй квартал 2018 года.

Выплаты являются ежемесячными до достижения ребенком полутора лет. Размер пособия в 2019 году составит 14051 рубль. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Также в министерстве отметили, что имеют право на выплату те семьи, в которых первый ребенок появился с 1 января 2018 года, а средний доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

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