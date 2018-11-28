Прямой эфир

Сыгравший солдата Чонкина актер рассказал об отношениях с детьми и кино

0
Фото: Пятый канал
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Анатолий Гущин, получивший известность после выхода на экраны сериала «Приключения солдата Ивана Чонкина», в беседе с журналистом Пятого канала рассказал о российском кино, творчестве и совместной работе с Андреем Мерзликиным, отношении с детьми и борьбе с алкоголизмом.

Говоря о творчестве, Гущин отметил, что теперь он играет антигероев — возраст подходящий. Так, уже в 2019-м, выйдет фильм «Русские горки», где актер исполнил роль «противного энкавэдэшника». По мнению Гущина, антигероев играть интереснее, артист добавил, что такие роли ему стали предлагать недавно.

В 2018 году на экраны вышел фильм «Прощаться не будем», в котором Гущин сыграл вместе с Андреем Мерзликиным, в картине актер снова антигерой и полагает, что роль удалась, так как, когда на предпремьерном показе герой Мерзликина — майор Сысоев — убил Ваську Тяпова, зал аплодировал.

Актер признался, что у него сложные отношения с сыном Даниилом — это ребенок, рожденный в браке с Еленой Шешетиной. Пара познакомилась, когда Гущин был студентом «Щепки» и рассталась спустя четыре года отношений.

Даниилу 21 год, он учится на IT-специалиста, и в настоящее время отношения отца и сына сейчас откровенны.

Гущин также рассказал, что был алкоголиком, но победить зависимость ему помогла вера в Бога.

Ранее в среду, 28 ноября, народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью «Известиям» рассказал о своей роли в фильме «Миллиард». По словам актера, он играет миллиардера, оказавшегося в очень сложной финансовой ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евгений Гришковец рассказал о новом романе про театр
СМИ узнали о разводе Епифанцева и Веденской

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017