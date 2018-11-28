Сыгравший солдата Чонкина актер рассказал об отношениях с детьми и кино

Актер Анатолий Гущин, получивший известность после выхода на экраны сериала «Приключения солдата Ивана Чонкина», в беседе с журналистом Пятого канала рассказал о российском кино, творчестве и совместной работе с Андреем Мерзликиным, отношении с детьми и борьбе с алкоголизмом.

Говоря о творчестве, Гущин отметил, что теперь он играет антигероев — возраст подходящий. Так, уже в 2019-м, выйдет фильм «Русские горки», где актер исполнил роль «противного энкавэдэшника». По мнению Гущина, антигероев играть интереснее, артист добавил, что такие роли ему стали предлагать недавно.

В 2018 году на экраны вышел фильм «Прощаться не будем», в котором Гущин сыграл вместе с Андреем Мерзликиным, в картине актер снова антигерой и полагает, что роль удалась, так как, когда на предпремьерном показе герой Мерзликина — майор Сысоев — убил Ваську Тяпова, зал аплодировал.

Актер признался, что у него сложные отношения с сыном Даниилом — это ребенок, рожденный в браке с Еленой Шешетиной. Пара познакомилась, когда Гущин был студентом «Щепки» и рассталась спустя четыре года отношений.

Даниилу 21 год, он учится на IT-специалиста, и в настоящее время отношения отца и сына сейчас откровенны.

Гущин также рассказал, что был алкоголиком, но победить зависимость ему помогла вера в Бога.

Ранее в среду, 28 ноября, народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью «Известиям» рассказал о своей роли в фильме «Миллиард». По словам актера, он играет миллиардера, оказавшегося в очень сложной финансовой ситуации.