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Виртуальные уроки ОБЖ появятся в школах Алтайского края

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Впервые в России в школах Алтайского края появятся игровые методики обучения детей основам безопасности жизнедеятельности. Это совместный проект МЧС и института повышения квалификации работников образования.

В качестве пособия будут использовать настольную игру с элементами дополненной реальности «Формула безопасности». В каждом разделе, рассчитанном на определенный возраст, будут бумажные карточки с заданиями о правилах оказания первой помощи, поведении в чрезвычайной ситуации и общении с незнакомыми людьми на улице.

Ученики при этом смогут проверить себя, наведя камеру смартфона на карточку на экране – тогда начнется показ видеоролика.

Эту игру уже начали использовать на уроках ОБЖ в алтайских школах. В классах установили тренажеры для оказания первой помощи и лазерный тир, сообщает altapress.ru.

По словам начальника главного управления МЧС по региону Игоря Лисина, проект является уникальным даже в масштабах страны, поскольку подобного опыта цифровизации учебного процесса по такой дисциплине, как ОБЖ, не существует.

Игровой методикой заинтересовались в МЧС, и ведомство будет рекомендовать ее другим регионам.

Ранее в комитете Госдумы по образованию и науке предложили создать в России Министерство психологического климата.

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