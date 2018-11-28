Танкер-газовоз протаранил причал на Сахалине

Танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал в сахалинском порту Пригородное, сообщила компания «Сахалин энерджи» — оператор проекта «Сахалин-2».

Инцидент произошел вечером 27 ноября.

Танкер должен был отгрузить сжиженный природный газ (СПГ) в порту, который обслуживает проект, однако судно врезалось в причал и получило пробоину, пишет ТАСС.

«Факт происшествия подтверждаем. Сейчас началось расследование причин происшествия», — цитирует агентство представителя «Сахалин энерджи».

Степень повреждения судна пока не известна. В результате инцидента никто не пострадал.

Танкер поставлен на якорь, а причал для отгрузки СПГ временно закрыт.

Grand Elena был построен в Японии в 2007 году и предназначается для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сентябре сообщалось, что теплоход врезался в пирс на Курильских островах. Из-за аварии около 40 человек не смогли покинуть Северо-Курильск.