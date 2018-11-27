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Умер создатель «Губки Боба»

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
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Художник-аниматор, создатель мультперсонажа телеканала Nickelodeon «Губка Боб Квадратные Штаны» («Спанч Боб») Стивен Хилленбург умер в возрасте 57 лет, сообщает портал Variety во вторник, 27 ноября.  

По информации издания, причиной смерти стало заболевание нервов, которое художнику диагностировали в 2018 году. 

«Его совершенно оригинальные персонажи и мир Bikini Bottom долгое время будут напоминать о ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения», — заявили в пресс-службе Nickelodeon.  

Хилленбург начал карьеру мультипликатора в 1987 году, получив диплом в области экспериментальной анимации в Калифорнийском институте искусств в Валенсии. С 1993 по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста мультсериала Nickelodeon «Современная жизнь Рокко».

Тогда же он начал работать над мультиком «Губка Боб Квадратные Штаны», первый эпизод которого был выпущен на телеэкраны 1 мая 1999 года. На сегодняшний день вышло 250 эпизодов этого мультсериала, который перевели более чем на 60 языков, включая урду, азербайджанский и маори.  

Хилленбург также написал сценарий и выступил режиссером полнометражного анимационного фильма «Губка Боб Квадратные Штаны», выпущенного в 2004 году. Кассовые сборы ленты во всем мире составили $140 млн. 

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