Минтранс порекомендовал перекрасить дорожную разметку в желтый

Минтранс рекомендовал перекрасить дорожные осевые линии в желтый. Цветная разметка заметнее и помогает снизить число смертельных ДТП. Самые тяжелые аварии случаются из-за выезда машин на встречную полосу.

Этой весной в порядке эксперимента желтые разделители использовали в трех регионах России. Число ДТП в Мурманской области, Карелии и на Кубани снизилось на 30%.