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Путин предоставил меценатам налоговые льготы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК). Новые поправки направлены на предоставление налоговых льгот бизнесменам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.

В частности, документ дает право регионам увеличить максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ для меценатов до 30% от полученной налогооблагаемой суммы. Данное положение содержится в тексте закона, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

При этом субъекты федерации получат право самостоятельно определять государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, пожертвования в адрес которых позволят дарителям воспользоваться новой льготой.

В настоящее время, как сообщает «РИА Новости», меценаты, жертвующие средства некоммерческим организациям в области культуры, могут рассчитывать на налоговый вычет с суммы доходы не выше 25%.

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